Пензенец отказался оплачивать счет после хорошего отдыха в клубе

СЕГОДНЯ 10:35 2019-10-23T10:35:15+03:00

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37-летний пензенец отдыхал с компанией в клубе на улице Чехова. Когда в три часа ночи официантка принесла ему счет почти на пять тысяч рублей, мужчина начал дебоширить: кричать, нецензурно выражаться и даже попытался устроить драку. Персонал заведения нажали «тревожную кнопку».

На место выехали сотрудники Росгвардии. Гражданин был задержан и передан в руки полиции для дальнейших разбирательств.

ИСТОЧНИК KP.RU