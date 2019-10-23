Пензенец отказался оплачивать счет после хорошего отдыха в клубе
Сотрудникам заведения, чтобы утихомирить клиента, пришлось обращаться к стражам порядка
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37-летний пензенец отдыхал с компанией в клубе на улице Чехова. Когда в три часа ночи официантка принесла ему счет почти на пять тысяч рублей, мужчина начал дебоширить: кричать, нецензурно выражаться и даже попытался устроить драку. Персонал заведения нажали «тревожную кнопку».
На место выехали сотрудники Росгвардии. Гражданин был задержан и передан в руки полиции для дальнейших разбирательств.
ИСТОЧНИК KP.RU