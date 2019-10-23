Детям Пензенской области рассказывают о подвигах предков

СЕГОДНЯ 09:56 2019-10-23T09:56:12+03:00

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Во время рабочей поездки, во вторник 22 октября 2019 года, Иван Белозерцев посетил детский сад. В учреждении реализуется образовательная программа, направленная на патриотическое воспитание и художественно - эстетическое развитие детей.

В рамках областной программы «Модернизация региональной системы дошкольного образования» в здании проведена реконструкция – надстроен третий этаж, пристроен пищевой и медицинский блоки. Всего на эти цели направлено 72 млн. рублей, отмечает пресс-служба Правительства области.

В детском саду создана комната боевой славы, в которой размещена экспозиция кукол в форме разных родов войск времен Великой Отечественной войны. Выставку организовали вместе с воспитателями родители воспитанников.

«Проект интересный, он позволяет детям самого раннего возраста в доступной форме рассказывать о войне, о подвигах наших предков, о том, что в ней принимали участие не только взрослые, но и дети, и становились героями, - отметил Иван Белозерцев.- Необходимо ознакомить педагогов других детских садов с этим опытом и помочь в его реализации в дошкольных учреждениях области».

ИСТОЧНИК KP.RU