2019-10-23T09:07:22+03:00
Общество

В Пензе к празднику - диктант

Во вторник, 22 октября 2019 года зампред правительства области Василий Трохин провел заседание Совета по делам национально-культурных автономий региона
Виктор ВИКТОРОВ
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Пресс-служба Правительства Пензенской области.Пресс-служба Правительства Пензенской области.
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Он сообщил, что ко Дню народного единства в Пензе запланировано проведение тематических выставок и фестивалей на Юбилейной площади, и пригласил представителей национально-культурных объединений принять в них участие, отмечает пресс-служба правительства области.

«Еще одним знаковым мероприятием, приуроченным к государственному празднику, станет международная акция «Большой этнографический диктант», организованная Федеральным агентством по делам национальностей. В этом году диктант пройдет 1 ноября. Планируется, что в нем примут участие не менее 700 жителей региона на 34 площадках и центральной из них станет областной Дом молодежи. Начало акции – в 10:00», - сообщил Василий Трохин.

Региональный блок диктанта подготовили представители научного сообщества Пензенского государственного университета. Перед началом мероприятия будет показан фильм о свадебных традициях коренных народов Пензенской области.

Участники совещания обсудили проведение и других мероприятий, посвященных Дню народного единства и Дню национального единства народов Пензенской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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