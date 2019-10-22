Житель Нижнеломовского района предстанет перед судом за убийство 24-летней девушки

СЕГОДНЯ 16:38 2019-10-22T16:38:00+03:00

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Завершилось расследование убийства 24-летней жительницы Нижнеломовского района. Следствию удалось выяснить, что в ночь с 27 на 28 июля погибшая и ее сожитель 1987 года рождения повздорили на почве ревности. Девушка начала угрожать мужчине ножом, прося уйти, но он выхватил оружие из ее рук и начал наносить ей удары, а после попытался задушить. Поняв, что совершил, злоумышленник скрылся с места преступления и отправился в бега на собственном автомобиле, который по пути спрятал в лесу.

1 августа преступника удалось задержать. Уголовное дело направлено в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU