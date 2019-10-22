В субботу в Саранске пройдут продовольственные ярмарки
В субботу в Саранске пройдут ярмарки по продаже продовольственных товаров и сельскохозяйственной продукции, в которых примут участие сельскохозяйственные товаропроизводители, организации пищевой и перерабатывающей промышленности Республики Мордовия. Горожане смогут купить свинину, говядину, мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты, сыр, масло, колбасные, макаронные и кондитерские изделия, яйца, зерно, муку, сахар и овощи.
Места проведения ярмарки:
- ул. Ботевградская (от ул. Полежаева до ул. Васенко);
- просп. 60 лет Октября (от ул. Веселовского до бульвара Веденяпиных);
- ул. Ульянова (от ул. Энгельса до ул. М. Расковой);
- просп. 70 лет Октября (от ул. Косарева до ул. Севастопольская).
ИСТОЧНИК KP.RU