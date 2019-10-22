В субботу в Саранске пройдут продовольственные ярмарки

СЕГОДНЯ 15:41 2019-10-22T15:41:55+03:00

Приобрести свежие продукты можно будет с 7:00 до 13:00

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В субботу в Саранске пройдут ярмарки по продаже продовольственных товаров и сельскохозяйственной продукции, в которых примут участие сельскохозяйственные товаропроизводители, организации пищевой и перерабатывающей промышленности Республики Мордовия. Горожане смогут купить свинину, говядину, мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты, сыр, масло, колбасные, макаронные и кондитерские изделия, яйца, зерно, муку, сахар и овощи.

Места проведения ярмарки:

- ул. Ботевградская (от ул. Полежаева до ул. Васенко);

- просп. 60 лет Октября (от ул. Веселовского до бульвара Веденяпиных);

- ул. Ульянова (от ул. Энгельса до ул. М. Расковой);

- просп. 70 лет Октября (от ул. Косарева до ул. Севастопольская).

ИСТОЧНИК KP.RU