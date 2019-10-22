В Бессоновской больнице может появиться педиатрический кабинет
Сегодня глава Пензенской области посетил Бессоновский район, где оценил работу местной больницы. Иван Белозерцев посетил палату участников Великой Отечественной войны, хирургическое и терапевтическое отделения круглосуточного стационара, поликлинику, пообщался с пациентами.
Два года назад в учреждении сделали ремонт внутренних помещений, в прошлом – привели в порядок кровлю, в следующем планируется капитально отремонтировать регистратуру взрослой поликлиники.
- Мы сделаем регистратуру по проекту бережливой поликлиники,- сказал губернатор и поручил минздраву региона рассмотреть возможность создания в поликлинике детской регистратуры и педиатрического кабинета.
Иван Белозерцев в беседе с журналистами высоко оценил работу Бессоновской ЦРБ по профилактике: ранняя выявляемость онкологических заболеваний здесь выше, чем в целом по региону.
- Это очень важно для сохранения жизни и здоровья людей, - подчеркнул Иван Белозерцев.
ИСТОЧНИК KP.RU