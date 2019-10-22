Пензенским театралам расскажут о роли Мейерхольда в развитии кино

СЕГОДНЯ 14:29 2019-10-22T14:29:22+03:00

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С 24 по 31 октября в Пензе в третий раз пройдет Международный театральный фестиваль «Маскерадъ». В эти дни для ценителей искусства организуют не только показы спектаклей, но и другие интересные встречи.

Например, с 28 октября московский театральный и кинокритик, культуролог, кандидат искусствоведения, доцент кафедры кино и современного искусства Российского государственного гуманитарного университета Алёна Солнцева проведет цикл лекция о жизни актера, режиссера и кино-теоретика Всеволода Мейерхольда. В рамках лектория пройдут также и кинопоказы документальных фильмов о жизни деятеля.

Лекции будут проходить ежедневно на малой сцене театра. Начало в 15.00. Вход свободный.

ИСТОЧНИК KP.RU