Жителям Саранска сделают перерасчет из-за ржавой воды

СЕГОДНЯ 14:07 2019-10-22T14:09:05+03:00

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В начале октября в Саранске проводились профилактические работы по очистке водонакопительного резервуара по проспекту 70 лет Октября. После этого многие жители Химмаша жаловались на ржавую воду, льющуюся из-под крана.

- Мы не отрицаем, что есть такая проблема, - отметил мэр Саранска Петр Тултаев. - Сети изношены, заменить их в один момент невозможно. За три дня - 10, 11, 12 октября - когда горожане жаловались на грязную воду, будет сделан перерасчет жителям, подавшим заявки в диспетчерские службы.

Глава городской администрации также отметил, что за подачу ржавой воды винить только муниципальное предприятие «Саранскгорводоканал» не совсем верно. Очень много заявок поступает о ржавой горячей воде, за подачу которой ответственность должно нести ПАО «Т Плюс».

- Я уже говорил, повторю еще раз: каждой жалобой на ржавую воду нужно заниматься предметно. Но этим вопросом должно заниматься не только муниципальное предприятие «Саранскгорводоканал», но и ПАО «Т Плюс», а также управляющие компании, - резюмировал мэр Саранска.

ИСТОЧНИК KP.RU