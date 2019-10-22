2019-10-22T13:33:45+03:00
Общество

Пензенская область налаживает гуманитарное сотрудничество с Финляндией

Круглый стол, посвященный этой теме, состоялся вчера в Губернаторском доме
Анна ЧЕРНАЯ
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Открывая встречу, заместитель председателя правительства Пензенской области Олег Ягов подчеркнул, что наш регион и Финляндская Республика тесно сотрудничают во многих сферах с 2006 года.

Врио министра труда области Елена Егорова представила направления государственной поддержки в сфере социальной защиты и занятости населения, реализуемые в регионе.

- Повышение качества жизни населения, обеспечение высокого уровня социальной защищенности малообеспеченных и социально уязвимых категорий граждан являются приоритетными направлениями социальной политики Пензенской области, - подчеркнула Елена Егорова.

В ходе проведения заседания Уполномоченный по правам человека в Пензенской области Елена Рогова рассказала об актуальных проблемах защиты прав и свобод граждан в регионе.

Сегодня представители Финляндской Республики посетят Областной социально-реабилитационный центр для детей и молодых инвалидов и Пензенский государственный университет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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