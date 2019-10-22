В Пензе облагородят территорию возле бывшего Дома офицеров

СЕГОДНЯ 13:13 2019-10-22T13:13:03+03:00

Этот вопрос обсудили сегодня в городской администрации

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На Западной поляне продолжается реконструкция бывшего Дома офицеров. Напоминаем вам, что по поручению губернатора Ивана Белозерцева в мае следующего года в стенах здания откроется культурный центр «На Ленинградской».

Сегодня в городской мэрии обсудили благоустройство сквера, который находится в непосредственной близости от будущего учреждения. И.и. главы администрации Сергей Волков обозначил фронт работ:

- Здесь необходимо восстановить существующие дорожки, завезти грунт, оформить газоны, кронировать старые деревья. Центр откроется весной, поэтому к работам нужно приступать уже сейчас. Территорию благоустроим комплексно.

Как сообщает пресс-служба мэрии, арганизация и контроль за проведением данных работ возложены на заместителя главы администрации города Юрия Ильина.

ИСТОЧНИК KP.RU