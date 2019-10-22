В Пензе облагородят территорию возле бывшего Дома офицеров
На Западной поляне продолжается реконструкция бывшего Дома офицеров. Напоминаем вам, что по поручению губернатора Ивана Белозерцева в мае следующего года в стенах здания откроется культурный центр «На Ленинградской».
Сегодня в городской мэрии обсудили благоустройство сквера, который находится в непосредственной близости от будущего учреждения. И.и. главы администрации Сергей Волков обозначил фронт работ:
- Здесь необходимо восстановить существующие дорожки, завезти грунт, оформить газоны, кронировать старые деревья. Центр откроется весной, поэтому к работам нужно приступать уже сейчас. Территорию благоустроим комплексно.
Как сообщает пресс-служба мэрии, арганизация и контроль за проведением данных работ возложены на заместителя главы администрации города Юрия Ильина.
ИСТОЧНИК KP.RU