В Мордовии осудили 26-летнюю девушку, зарезавшую сожителя

СЕГОДНЯ 13:00 2019-10-22T13:00:43+03:00

Приговор пока не вступил в законную силу

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26-летняя жительница Ковылкинского района Мордовии предстала перед судом по обвинению в убийстве.

Следствие установило, что 7 июля этого года в селе Польцо между девушкой и ее 42-летним сожителем произошла ссора. Пара была в гостях. После выпитого алкоголя мужчина потребовал, чтобы его сожительница пошла с ним домой. Та подчиняться отказалась. Началась драка. Девушка схватилась за нож и ударила им сожителя в живот. Мужчина скончался до приезда «скорой».

Свою вину девушка признала полностью. Приговором суда ей назначено наказание в виде 7,5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU