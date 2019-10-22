Завтра в Пензе пройдет региональный турнир по робототехнике
Завтра в Институте регионального развития Пензенской области состоится турнир по робототехнике «RoboEvolution». Открытие - в 10.30.
Участники будут соревноваться в пяти номинациях. В различных испытаниях созданные ими роботы должны будут продемонстрировать свою силу, ловкость, скорость. Цель фестиваля - популяризация робототехники в молодежной среде, обмен опытом участников, улучшение материально-технической базы образовательных учреждений.
СПРАВКА «КП»
Отрасль робототехники развивается в регионе с 2010 года. В проектах участвуют 227 образовательных организаций (в 143 общеобразовательных организациях, 65 детских садах и 19 организациях дополнительного образования). В этом году закуплено робототехническое оборудование на 4,5 млн рублей. Его получат учреждения, команды которых станут победителями и призерами Турнира.
ИСТОЧНИК KP.RU