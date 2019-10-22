Завтра в Пензе пройдет региональный турнир по робототехнике

СЕГОДНЯ 12:53 2019-10-22T12:53:38+03:00

Его организаторами выступили Министерство образования Пензенской области и Центр развития творчества детей и юношества

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Завтра в Институте регионального развития Пензенской области состоится турнир по робототехнике «RoboEvolution». Открытие - в 10.30.

Участники будут соревноваться в пяти номинациях. В различных испытаниях созданные ими роботы должны будут продемонстрировать свою силу, ловкость, скорость. Цель фестиваля - популяризация робототехники в молодежной среде, обмен опытом участников, улучшение материально-технической базы образовательных учреждений.

СПРАВКА «КП»

Отрасль робототехники развивается в регионе с 2010 года. В проектах участвуют 227 образовательных организаций (в 143 общеобразовательных организациях, 65 детских садах и 19 организациях дополнительного образования). В этом году закуплено робототехническое оборудование на 4,5 млн рублей. Его получат учреждения, команды которых станут победителями и призерами Турнира.

ИСТОЧНИК KP.RU