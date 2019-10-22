2019-10-22T11:42:07+03:00
Происшествия

В Мордовии при пожаре погиб мужчина 1991 года рождения

А его мать попала в больницу с серьезными ожогами
Анна ЧЕРНАЯ
Поделиться:
ФОТО: ГУ МЧС по РМФОТО: ГУ МЧС по РМ
Изменить размер текста:

Сегодня в час ночи диспетчерам пожарной службы поступили сообщение о пожаре в селе Капасаво Атяшевского района. Дым и пламя заметил мужчина, проживающий по соседству. До приезда спасателей он проник в горящий дом через окно и помог выбраться хозяйке 1957 года рождения.

К моменту прибытия пожарных пламя успело охватить не только жилье, но сарай по соседству. При тушении силы МЧС обнаружили под завалами тело сына хозяйки дома 1991 года рождения. Сама женщина была госпитализирована в Атяшевскую районную больницу с ожогами лица, шеи и руки.

Причина пожара устанавливается.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Генералу Пуркаеву из Мордовии - 125
Рабочая встреча Виталия Мутко и Ивана Белозерцева
Житель Нижнеломовского района предстанет перед судом за преступление шестилетней давности
Жительница Саранска попросила мэра обустроить пешеходный переход в районе Детского парка
Пензенские спортсмены привезли медали с чемпионата и первенства Мордовии по киокусинкай
Никита Михалков показал пензенцам «Метаморфозы»
Первый победитель конкурса ХК «Дизель» подарит приз своему другу
На должность мэра Пензы претендуют четыре кандидата
Более 17 тысяч саранских школьников изучают мордовский язык
57-летний житель Мордовии пытался предложить взятку сотруднику Госавтоинспекции
В Пензенской области продолжают восстанавливать леса
Пензенец лишился 17 500 рублей, сказав мошеннику данные с банковской карты
«Народным участковым» Пензенской области стал старший лейтенант Игорь Герасимов
Актеры «Кириллицы» сыграли на сцене драмтеатра в Пензе
Пензенскую область посетили представители Госсобрания Мордовии
День открытых дверей для учащихся лицея №2 Пензы
Пензенский дзюдоист стал призером соревнований в Тольятти
"Дорожная карта" сотрудничества Мордовии с Федеральным Казначейством
У Марии Федоровны Рябовой из Пензы красивый юбилей
Александр Воронков: «Мы должны спасти каждого ребенка»
Самый преданный болельщик пензенского «Дизеля» получит годовой абонемент
В Пензенской области убийца пришел в гости к будущей жертве