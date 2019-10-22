В Мордовии при пожаре погиб мужчина 1991 года рождения

СЕГОДНЯ 11:40 2019-10-22T11:42:07+03:00

А его мать попала в больницу с серьезными ожогами

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Сегодня в час ночи диспетчерам пожарной службы поступили сообщение о пожаре в селе Капасаво Атяшевского района. Дым и пламя заметил мужчина, проживающий по соседству. До приезда спасателей он проник в горящий дом через окно и помог выбраться хозяйке 1957 года рождения.

К моменту прибытия пожарных пламя успело охватить не только жилье, но сарай по соседству. При тушении силы МЧС обнаружили под завалами тело сына хозяйки дома 1991 года рождения. Сама женщина была госпитализирована в Атяшевскую районную больницу с ожогами лица, шеи и руки.

Причина пожара устанавливается.

ИСТОЧНИК KP.RU