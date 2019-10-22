Генералу Пуркаеву из Мордовии - 125

СЕГОДНЯ 11:22 2019-10-22T11:28:32+03:00

«Резидент с псевдонимом «Мрамор». Генерал Максим Пуркаев 15 минут общался с Гитлером и два года бил его на войне» - под таким заголовком вышел в журнале «Родина» материал Семена Экштута https://rg.ru/2018/05/07/rodina-mramor.html

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«Достоянием «Родины» стала фотография, сделанная 3 сентября 1939 года и запечатлевшая прибытие в Берлин нового советского полпреда Алексея Алексеевича Шкварцева. Он вручает Гитлеру верительную грамоту, а в двух шагах от фюрера стоит невысокий плечистый военный с тремя ромбами в петлицах и орденом Красного Знамени на груди. Это Максим Пуркаев, новый военный атташе в Германии и резидент ГРУ с оперативным псевдонимом «Мрамор».

На малой родине помнят имя легендарного генерала. 23 октября в 14:30 в Мемориальном музее в Саранске пройдет торжественный вечер «Военная слава Мордовии», посвященный 125-летию со дня рождения генерала армии М. А. Пуркаева, уроженца села Налитово Ардатовского уезда Симбирской губернии, ныне Пуркаево Дубенского района Республики Мордовия.

С 1915 года Пуркаев принимает участие в боях на фронтах первой мировой войны. В годы гражданской войны добровольно вступил в ряды РККА, он участник самых ожесточенных сражений на Восточном фронте. Максим Алексеевич командует ротой, батальоном, в 1919 году – командир полка на Южном и Западном фронтах.

Великую Отечественную генерал-лейтенант А.М. Пуркаев встретил в должности начальника штаба Юго-западного фронта, с декабря 1941 – командующий формируемой в Куйбышеве 60-й (с декабря 1941 года –3-я ударная) армией.

На генерала Пуркаева в ноябре 1941 года была возложена ответственность за подготовку к 7 ноября сразу двух заданий Ставки. Как командарм 60-й резервной армии он готовил все семь дивизий к переброске на Горьковскую оборонительную линию в тылу Московской зоны обороны. А как командующий военным парадом в Куйбышеве – торжественное шествие войск и пролет авиации перед всеми аккредитованными в СССР иностранными дипломатами, представителями посольств и миссий, которых сюда эвакуировали из Москвы.

Находясь в действующей армии, проявил высокие организаторские способности в руководстве войсками, особенно в боях под Москвой. Стал командующим Калининским фронтом (1942-1943 гг.). Участвовал в Торопецко-Холмской операции и успешном прорыве обороны противника в районе озера Селигер. Под руководством М.А. Пуркаева была подготовлена и осуществлена Великолукская операция (1942-1943 гг.).

С апреля 1943 года командовал Дальневосточным, затем 2-м Дальневосточным фронтами, проделал большую работу по подготовке и проведению операции по разгрому японских войск в Маньчжурии в августе 1945 года, а также по освобождению Южного Сахалина и Курильских островов.

ИСТОЧНИК KP.RU