Житель Нижнеломовского района предстанет перед судом за преступление шестилетней давности

СЕГОДНЯ 17:59 2019-10-21T17:59:15+03:00

Почти все это время злоумышленник скрывался от правосудия в Москве

Изменить размер текста: A A

Завершилось расследование уголовного дела в отношении жителя Нижнеломовского района 1997 года рождения. Он обвиняется в грабеже.

Следствию удалось выяснить, что весной 2013 года 15-летний злоумышленник избил 16-летнего знакомого, вынудив того отдать ему мобильный телефон стоимостью в 2700 рублей. В 2014 году расследование уголовного дела по факту грабежа завершилось, но сам подозреваемый скрылся в Москве, где проживал до осени этого года без документов, пока не был задержан полицейскими. По решению суда сейчас он заключен под стражу.

Вину в грабеже молодой человек признал. В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU