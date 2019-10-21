Житель Нижнеломовского района предстанет перед судом за преступление шестилетней давности
Завершилось расследование уголовного дела в отношении жителя Нижнеломовского района 1997 года рождения. Он обвиняется в грабеже.
Следствию удалось выяснить, что весной 2013 года 15-летний злоумышленник избил 16-летнего знакомого, вынудив того отдать ему мобильный телефон стоимостью в 2700 рублей. В 2014 году расследование уголовного дела по факту грабежа завершилось, но сам подозреваемый скрылся в Москве, где проживал до осени этого года без документов, пока не был задержан полицейскими. По решению суда сейчас он заключен под стражу.
Вину в грабеже молодой человек признал. В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
ИСТОЧНИК KP.RU