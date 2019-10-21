2019-10-21T17:50:29+03:00
Общество

Жительница Саранска попросила мэра обустроить пешеходный переход в районе Детского парка

Петр Тултаев обсудил обращение со своими подчиненными во время совещания в понедельник
Анна ЧЕРНАЯ
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Во время традиционной «мэрской субботы» к главе администрации Саранска Петру Тултаеву обратилась местная жительница, которая попросила обустроить пешеходный переход на улице Старопосадской в районе Детского парка.

- Действительно, в парк ходят многие горожане, большинство из них – дети, - отметил мэр. – Поэтому переход нужен. Направьте запрос в УГИБДД МВД по Республике Мордовия. Если они согласуют организацию пешеходного перехода на этом участке, то его нужно будет сделать.

Работу над вопросом Петр Тултаев поручил главе КУ «Дирекция коммунального хозяйства и благоустройства» Дмитрию Дергунову.

ИСТОЧНИК KP.RU

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