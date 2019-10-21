Жительница Саранска попросила мэра обустроить пешеходный переход в районе Детского парка
Во время традиционной «мэрской субботы» к главе администрации Саранска Петру Тултаеву обратилась местная жительница, которая попросила обустроить пешеходный переход на улице Старопосадской в районе Детского парка.
- Действительно, в парк ходят многие горожане, большинство из них – дети, - отметил мэр. – Поэтому переход нужен. Направьте запрос в УГИБДД МВД по Республике Мордовия. Если они согласуют организацию пешеходного перехода на этом участке, то его нужно будет сделать.
Работу над вопросом Петр Тултаев поручил главе КУ «Дирекция коммунального хозяйства и благоустройства» Дмитрию Дергунову.
ИСТОЧНИК KP.RU