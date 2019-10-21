2019-10-21T17:40:59+03:00
Спорт

Пензенские спортсмены привезли медали с чемпионата и первенства Мордовии по киокусинкай

Соревнования состоялись 18 и 19 октября в Саранске
Анна ЧЕРНАЯ
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В Мордовии завершились открытые чемпионат и первенство республики по киокусинкай на призы Всероссийской Полицейской Ассоциации среди мужчин и женщин, юниорок и юниоров (16-17 лет) и юношей и девушек (12-13, 14-15 лет).

В соревнованиях приняли участие более 300 каратистов из 13 регионов России, в том числе и 26 спортсменов пензенского спортивного клуба «ЭДО». Некоторые из них взяли призовые места в разных категориях.

В категории «мужчины до 80 кг» чемпионата первое место занял пензенец Давид Шагинян, который также был награжден за лучшую технику. На втором месте в категории «свыше 80 кг» оказался Никита Безматерных. Тренером обоих спортсменов выступает Владимир Сычин.

На первенстве в категории «юноши 16-17 лет до 65 кг» «серебро» взял Ильяс Абузяров, в категории «до 60 кг» третье место досталось Даниле Сулима.

Эльдар Исмаилзаде был награжден как «Лучший боковой судья».

ИСТОЧНИК KP.RU

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