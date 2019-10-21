2019-10-21T17:33:45+03:00
Звезды

Никита Михалков показал пензенцам «Метаморфозы»

Уже пятый спектакль серии поставили на сцене областного драматического театра в субботу
Анна ЧЕРНАЯ
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Перед показом постановки в учреждении состоялась традиционная пресс-конференция, в ходе которой именитый режиссер и губернатор Пензенской области Иван Белозерцев ответили на вопросы СМИ.

По словам Никиты Михалкова, наш город фактически удостоился чести увидеть премьеру спектакля - до этого его играли на сцене всего раз, в Москве.

- Мы привозим свои спектакли в ваш город, благодаря гостеприимству зрителя, руководства региона, наших друзей из Пензы, - отметил режиссер. - Перед гастролями наш актер сломал ногу, поэтому у нас были замены. Но мы очень доверяем пензенскому зрителю.

Приветствуя мэтра отечественного кино, губернатор отметил, что каждое посещение Никитой Сергеевичем нашего регион - это большое событие.

- Я себя никогда не относил к театралам, но после первой постановки был просто поражен и, наверное, с этого момента полюбил театр, - поделился Иван Белозерцев.

«Метаморфозы-5: Ведьма» - пятая постановка из одноименной серии, которая реализуется Академией кинематографического и театрального искусства Н. С. Михалкова и ГБУК г. Москвы «Государственный театр киноактера». Новый спектакль, как и предшествующие, состоит из новелл, поставленных по рассказам Антона Павловича Чехова и Ивана Алексеевича Бунина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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