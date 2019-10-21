Первый победитель конкурса ХК «Дизель» подарит приз своему другу

СЕГОДНЯ 16:38 2019-10-21T16:49:41+03:00

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В официальном сообществе пензенского ХК «Дизель» в ВКонтакте завершилось конкурсное голосование. Напоминаем вам, что участникам нужно было выбрать самого яркого болельщика игры, которая состоялась 20 октября.

Им стал юный Сережа Ковалев, который болеет за «Дизель» всего три месяца. Впрочем, за такой короткий срок мальчик успел уже получить две клюшки из рук хоккеиста Никиты Демина. И именно его победитель конкурса называет в качестве любимого игрока клуба.

- Абонемент подарю другу, потому что он ходил на игру один раз, - отметил победитель.

По итогам конкурса будет выбрано еще два победителя : один завтра во время матча и второй - 24 октября. Условия участия крайне просты: все, что нужно - это одеться в цвета команды, создать необычный плакат и попасть в объектив клубного фотографа во время любого из матчей ближайшей домашней серии. Самого яркого болельщика определят путем голосования. Победитель получает годовой абонемент на матчи команды.

Шанс стать им есть у каждого! Желаем вам удачи!

Первый победитель конкурса ХК "Дизель".Сережа Ковалев стал самым ярким болельщиком матча, прошедшего 20 октября

ИСТОЧНИК KP.RU