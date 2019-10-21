На должность мэра Пензы претендуют четыре кандидата

СЕГОДНЯ 16:03 2019-10-21T16:14:17+03:00

Комиссия решила допустить к следующему этапу всех кандидатов. Фото: Пресс-служба администрации г. Пензы

Очередное заседание комиссии, отвечающей за проведение конкурса на замещение, состоялось в понедельник

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На пост мэра Пензы претендуют четыре кандидата: депутат Законодательного Собрания области Георгий Камнев, первый заместитель председателя регионального правительства Андрей Лузгин, заместитель главы администрации города Денис Леонтьев, глава администрации Малосердобинского района Иван Кирюхин. В понедельник члены комиссии, отвечающей за проведение конкурса, заслушали их программы и приняли решение допустить всех четырех кандидатов к участию в следующем этапе конкурсной процедуры.

- Все кандидаты признаны достойными, выступили с интересными программами. По различным аспектам у каждого свое мнение, поэтому мы включили всех для представления на сессии Пензенской городской Думы, - прокомментировал глава города Владимир Мутовкин.

Теперь свое видение работы на посту главы администрации города они представят на заседании Пензенской городской Думы в пятницу, 25 октября.

ИСТОЧНИК KP.RU