Более 17 тысяч саранских школьников изучают мордовский язык

СЕГОДНЯ 15:05 2019-10-21T15:05:31+03:00

Однако вводить ЕГЭ по этому предмету в регионе пока не планируется

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Ученики всех школ Саранска изучают мокшанский и эрзянский языки. Этот предмет преподают 94 педагога.

- Мокшанский и эрзянский языки в школах города изучают 17 916 учащихся. Уроки проводятся один-два часа в неделю. Кроме этого организована кружковая деятельность, работают музеи. Во всех детских садах Саранска реализуется этнокультурный компонент «Мы в Мордовии живем». Им охвачено около 18 тысяч детей. В 70 кружках в детских садах изучением основ мокшанского или эрзянского языков занимаются 1 545 детей. Также работает 93 кружка этнокультурной направленности, где занимаются 2 160 детей, = рассказала заместитель директора Департамента по социальной политике = начальник управления образования Оксана Шуляпова.

- Знания по основам культуры, традиций мордовского народа, ребенку в детском саду, школе давать должны. Если кто-то хочет изучать языки, то пусть так и будет. Здесь надо учитывать принцип добровольности, - подчеркнул Глава Саранска Петр Тултаев. - Некоторые предлагают ввести ЕГЭ по мордовским языкам. Я, например, считаю, что это излишне. Достаточно ЕГЭ по другим предметам.

ИСТОЧНИК KP.RU