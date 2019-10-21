2019-10-21T13:06:02+03:00
Происшествия

57-летний житель Мордовии пытался предложить взятку сотруднику Госавтоинспекции

Мужчина просил стража порядка «закрыть глаза» на его езду в нетрезвом виде
Анна ЧЕРНАЯ
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Следственным отделом по городу Рузаевка Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Мордовия возбуждено уголовное дело в отношении 57-летнего мужчины. Мужчина подозревается в даче взятки должностному лицу.

По предварительным данным, днем 8 октября мужчина, будучи пьяным, ехал по улицам Рузаевки. Нарушителя остановили сотрудники ДПС, но гражданин предложил «договориться» и попытался дать 20 тысяч рублей за несоставление протокола. Полицейский брать деньги отказался.

Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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