57-летний житель Мордовии пытался предложить взятку сотруднику Госавтоинспекции
Мужчина просил стража порядка «закрыть глаза» на его езду в нетрезвом виде
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Следственным отделом по городу Рузаевка Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Мордовия возбуждено уголовное дело в отношении 57-летнего мужчины. Мужчина подозревается в даче взятки должностному лицу.
По предварительным данным, днем 8 октября мужчина, будучи пьяным, ехал по улицам Рузаевки. Нарушителя остановили сотрудники ДПС, но гражданин предложил «договориться» и попытался дать 20 тысяч рублей за несоставление протокола. Полицейский брать деньги отказался.
Расследование уголовного дела продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU