В Пензенской области продолжают восстанавливать леса

СЕГОДНЯ 12:53 2019-10-21T12:53:11+03:00

В рамках двух экологических акций было высажено более 25 тысяч саженцев сосны

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Министерство лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области совместно с движением ЭКА на прошлой неделе провело акции «Сохраним лес!» и «ПосадиЛес». На территории Ермоловско-Степного участкового лесничества в районе села Кондоль Пензенского района были высажены сеянцы сосны.

Акции проходили под руководством министра лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области Александра Москвина. Он поблагодарил участников акции.

- Мы делаем одно большое и нужное дело - для общества, для природы,- прокомментировал министр.

В рамках акции «Сохраним лес!» участники посадили 15 тысяч саженцев,в рамках акции «Посадилес» - еще 10 тысяч. В акции приняли участие более 200 человек – студенты вузов, сотрудники органов исполнительной власти, работники лесной сферы, волонтеры.

- Благодарим каждого за участие и вклад в сохранение лесов нашего региона. Особенно приятно видеть молодое поколение на посадках деревьев. Это прекрасный повод и великолепный урок заботы о природе, - отметила Алина Можачкина-Грибанова, координатор проекта “ПосадиЛес” в Пензенской области.

ИСТОЧНИК KP.RU