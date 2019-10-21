Пензенец лишился 17 500 рублей, сказав мошеннику данные с банковской карты

СЕГОДНЯ 10:36 2019-10-21T10:36:12+03:00

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57-летний пензенец обратился в полицию. Мужчина рассказал, что с ним связался неизвестный, который представился сотрудником службы безопасности банка. Незнакомец предупредил: кто-то пытается украсть деньги с карты пострадавшего, и чтобы предотвратить это, попросил продиктовать номер карты, код с обратной стороны и коды, которые поступят в смс-сообщениях.

Пензенец сделал все, что попросили, а после обнаружил пропажу с карты 17 500 рублей. По факту кражи проводится проверка. Сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления.

ИСТОЧНИК KP.RU