«Народным участковым» Пензенской области стал старший лейтенант Игорь Герасимов

СЕГОДНЯ 10:00 2019-10-21T10:02:10+03:00

Изменить размер текста: A A

Подошел к концу второй этап конкурса «Народный участковый». Методом онлайн-голосования был выбран победитель регионального этапа – им стал старший участковый уполномоченный полиции ОМВД России по Бессоновскому району Игорь Герасимов.

Полицейский служит в органах уже десять лет. Такую стезю выбрал не случайно – пошел по стопам отца. Бывал на Северном Кавказе, служил во вневедомственной охране. Три года назад Игорю предложили стать участковым, и он согласился – и ни разу не пожалел о своем решении.

Сейчас участковый Герасимов несет службу в Бессоновке. На вверенной ему территории проживают почти три с половиной тысячи человек. И каждый из них получает ответы на свои вопросы: Игорь лично выезжает на происшествия и знает все проблемы села.

- Мой главный принцип - никому никогда не отказываю в помощи. Жители участка звонят мне в любое время дня и ночи с самыми разными вопросами: могут и на мужа нетрезвого пожаловаться, и спросить, как паспорт заменить. Каждый день в среднем по 10-15 звонков поступает, - говорит старший лейтенант полиции Игорь Герасимов.

Теперь страж порядка представит Пензенскую область на третьем, всероссийском этапе конкурса «Народный участковый». Голосование пройдет с 1 по 10 ноября.

ИСТОЧНИК KP.RU