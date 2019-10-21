Актеры «Кириллицы» сыграли на сцене драмтеатра в Пензе

СЕГОДНЯ 09:00 2019-10-21T09:00:01+03:00

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Иван Белозерцев поздравил молодых артистов с участием в фестивале «Театральное Приволжье»: «2019-й объявлен Президентом России Годом театра. По инициативе полномочного представителя главы государства в Приволжском федеральном округе Игоря Анатольевича Комарова было принято решение провести фестиваль «Театральное Приволжье» среди молодых коллективов. И мне очень приятно, что пензенское творческое объединение «Кириллица» принимает в нем участие», отмечает пресс-служба Правительства области.

Губернатор подчеркнул, что в регионе много творчески одаренных молодых людей, у которых есть возможности для роста. Очень здорово, что увлечение театром помогает молодежи изучать нашу культуру, узнавать жизнь, развиваться нравственно и духовно.

Театральная студия «Кириллица» появилась в 2015 году в ПГУ благодаря инициативе бывших выпускников разных лет. Над спектаклем «Записки юного врача» по произведениям М. Булгакова работа шла в течение года. В рамках фестиваля артисты сыграли его в девятый раз.

ИСТОЧНИК KP.RU