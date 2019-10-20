2019-10-20T13:41:09+03:00
Общество

Пензенскую область посетили представители Госсобрания Мордовии

Визит в рамках Соглашения о межпарламентском сотрудничестве состоялся вчера
Анна ЧЕРНАЯ
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Пресс-служба Законодательного собрания Пензенской областиПресс-служба Законодательного собрания Пензенской области
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Представители Государственного собрания Мордовии посетили Никольский район Пензенской области. Делегацию возглавил председатель ведомства Владимир Чибиркин. Коллег из Мордовии в Никольске встретил заместитель председателя Законодательного Собрания Пензенской области Сергей Егоров.

В районе реализуется масштабный инвестиционный проект: в сентябре состоялось торжественное открытие ферм для содержания молодняка и родительского стада индейки компании «Aviagen Turkeys Rus». Будут построены десять ферм на территории пяти сельсоветов.

Участники встречи обсудили вопросы повышения инвестиционной привлекательности сельских территорий, обменялись опытом. Члены делегации оценили реконструкцию парка, которая проходит в рамках проекта «Городская среда», познакомились с уникальной коллекцией Никольского музея стекла и хрусталя.

В завершение поездки делегация посетила село Карамалы – место компактного проживания эрзя. Участники фольклорного ансамбля «Эрзяночка» провели экскурсию, в ходе которой рассказали об истории старинного мордовского поселения, познакомили гостей с местными обычаями и обрядами.

- Наши регионы связывают многолетняя дружба и плодотворное сотрудничество. Уверен, такие встречи станут хорошей традицией и будут способствовать укреплению добрососедских отношений между Пензенской областью и Республикой Мордовия, – прокомментировал состоявшуюся межпарламентскую встречу председатель Законодательного Собрания Пензенской области Валерий Лидин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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