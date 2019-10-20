День открытых дверей для учащихся лицея №2 Пензы

СЕГОДНЯ 12:44 2019-10-20T12:44:45+03:00

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Для детей была организована экскурсия по зданию Госавтоинспекции, в ходе которой они познакомились с работой сотрудников подразделений дежурной части, службы пропаганды безопасности дорожного движения. Знакомство школьников с буднями сотрудников Госавтоинспекции началось с истории ее возникновения, также дети узнали о героических поступках инспекторов дорожно-патрульной службы и основных причинах дорожно-транспортных происшествий, отмечает пресс-служба УГИБДД УМВД РФ по Пензенской области.

После экскурсии учащиеся вместе с инспектором повторили правила безопасного поведения вблизи проезжей части. Дети с большим интересом послушали рассказ о правильном поведении на дороге и просмотрели познавательные мультфильмы.

ИСТОЧНИК KP.RU