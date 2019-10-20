Пензенский дзюдоист стал призером соревнований в Тольятти
Воспитанник клуба «Яма Араши» Артем Навицкий (тренеры Наталья Самойлова и Эдуард Копылов) занял третье место на VII Открытом турнире городского округа Тольятти по дзюдо «Мемориал воинов, погибших при исполнении служебного долга». Турнир в память о погибших при исполнении воинского долга воинах-интернационалистах, тольяттинских призывниках и бойцах третьей отдельной бригады специального назначения ГРУ является традиционным и проводится с 2013 года.
В этот раз состязания прошли на базе Дворца спорта «Волгарь» 18 - 19 октября. Борьбу за победу вели юноши 2005-2006 годов рождения. В схватках на татами приняли участие 80 спортсменов из Самарской, Ульяновской, Оренбургской и Пензенской областей.
ИСТОЧНИК KP.RU