"Дорожная карта" сотрудничества Мордовии с Федеральным Казначейством

СЕГОДНЯ 11:55 2019-10-20T12:41:54+03:00

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В ходе мероприятия была подписана «Дорожная карта» о взаимодействии в реализации бюджетных правоотношений, с использованием сервисов государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет». Переход органов государственной власти Республики Мордовия на использование системы предполагается на безвозмездной основе. «Электронный бюджет» позволит отказаться от действующих программных продуктов, что приведет к экономии бюджетных средств - 17,3 млн. руб. в год.

Владимир Волков подчеркнул значимость совместной работы по внедрению новых сервисных инструментов электронной системы управления государственными финансами в регионе и поблагодарил руководство Федерального Казначейство за помощь и поддержку, отмечает пресс-служба Главы Республики.

«Наше взаимодействие базируется на взаимном доверии и высоком профессионализме всех участников процесса. Результатом этой работы уже сейчас стало значительное оздоровление финансовой ситуации в республике»,- подчеркнул Роман Артюхин.

Проектом плана мероприятий предусматривается поэтапный переход на использование информационной системы «Электронный бюджет». Планируется выбор «пилотных» органов государственной власти и государственных учреждений Мордовии.

ИСТОЧНИК KP.RU