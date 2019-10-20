2019-10-20T10:24:48+03:00
Общество

У Марии Федоровны Рябовой из Пензы красивый юбилей

В минувшую субботу ветеран трудового фронта принимала поздравления со 100-летием со дня рождения
Виктор ВИКТОРОВ
Поделиться:
Поздравления принимает ветеран. Фото пресс-службы Законодательного Собрания.Поздравления принимает ветеран. Фото пресс-службы Законодательного Собрания.
Изменить размер текста:

Вместе с родными и близкими в гости к Марии Федоровне приехал руководитель фракции «Единая Россия» в Законодательном Собрании Пензенской области Вадим Супиков, и вручил имениннице поздравительный адрес от Президента России Владимира Путина, отмечает пресс-служба Законодательного Собрания.

Мария Федоровна - участница трудового фронта. 28 лет проработала на Пензенском велосипедном заводе имени Фрунзе. И всегда показывала пример добросовестности и ответственности. Побеждала в соревнованиях по профессии, учила молодежь.

Во время Великой Отечественной войны на токарном станке изготавливала детали для продукции военного назначения. Награждена медалью за «За доблестный труд» в годы Великой Отечественной войны.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Пензенскую область посетили представители Госсобрания Мордовии
День открытых дверей для учащихся лицея №2 Пензы
Пензенский дзюдоист стал призером соревнований в Тольятти
"Дорожная карта" сотрудничества Мордовии с Федеральным Казначейством
Александр Воронков: «Мы должны спасти каждого ребенка»
Самый преданный болельщик пензенского «Дизеля» получит годовой абонемент
В Пензенской области убийца пришел в гости к будущей жертве
Лермонтовский вечер в Пензе
Конференция рентгенологов, радиологов в Пензе
Саранская «яжемать» пнула чужое авто [ВИДЕО]
Иван Белозерцев обсудил развитие спорта с Денисом Аблязиным
На трассе М-5 в черте Пензы открыли движение по новой эстакаде
Жителя Саранска осудили за убийство знакомого
Пензенский сквер «Три гвоздики» приведут в порядок ко Дню Победы
Жителям Пензенской области напомнили о важности вакцинации через квитанции
Владимир Волков: «Любите театр!»
Следствие ведут пензенские кадеты-криминалисты
В Пензе чествовали работников дорожного хозяйства
Новые мосты и жилые кварталы республики
Пензенская область - лучшая в реализации нацпроекта
В пензенском перинатальном центре состоялась экскурсия для будущих мам
В Пензе состоялся чемпионат по киберспорту
В Пензенской области недобросовестную мать лишили родительских прав
Пензенские школьники побывали на заводе «ПТПА»
Никита Михалков пригласил пензенцев на «Метаморфозы»
Жители Пензенской области узнали свой ВИЧ-статус
Юрия Алпатова наградили медалью «За созидание во благо Пензы»