У Марии Федоровны Рябовой из Пензы красивый юбилей

СЕГОДНЯ 10:24 2019-10-20T10:24:48+03:00

В минувшую субботу ветеран трудового фронта принимала поздравления со 100-летием со дня рождения

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Вместе с родными и близкими в гости к Марии Федоровне приехал руководитель фракции «Единая Россия» в Законодательном Собрании Пензенской области Вадим Супиков, и вручил имениннице поздравительный адрес от Президента России Владимира Путина, отмечает пресс-служба Законодательного Собрания.

Мария Федоровна - участница трудового фронта. 28 лет проработала на Пензенском велосипедном заводе имени Фрунзе. И всегда показывала пример добросовестности и ответственности. Побеждала в соревнованиях по профессии, учила молодежь.

Во время Великой Отечественной войны на токарном станке изготавливала детали для продукции военного назначения. Награждена медалью за «За доблестный труд» в годы Великой Отечественной войны.

ИСТОЧНИК KP.RU