У Марии Федоровны Рябовой из Пензы красивый юбилей
В минувшую субботу ветеран трудового фронта принимала поздравления со 100-летием со дня рождения
Поздравления принимает ветеран. Фото пресс-службы Законодательного Собрания.
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Вместе с родными и близкими в гости к Марии Федоровне приехал руководитель фракции «Единая Россия» в Законодательном Собрании Пензенской области Вадим Супиков, и вручил имениннице поздравительный адрес от Президента России Владимира Путина, отмечает пресс-служба Законодательного Собрания.
Мария Федоровна - участница трудового фронта. 28 лет проработала на Пензенском велосипедном заводе имени Фрунзе. И всегда показывала пример добросовестности и ответственности. Побеждала в соревнованиях по профессии, учила молодежь.
Во время Великой Отечественной войны на токарном станке изготавливала детали для продукции военного назначения. Награждена медалью за «За доблестный труд» в годы Великой Отечественной войны.
ИСТОЧНИК KP.RU