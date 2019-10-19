Александр Воронков: «Мы должны спасти каждого ребенка»

СЕГОДНЯ 20:12 2019-10-19T20:12:59+03:00

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В Пензенском колледже транспортных технологий состоялось областное совещание специалистов региональной системы образования, посвященной проблеме подростковых самоубийств. Участие в нем приняли более 200 человек.

- Уверен, что наша встреча позволит провести детальный разбор проблем, определить, на каком этапе профилактики сработали недостаточно, и выработать эффективную траекторию взаимодействия. Мы, взрослые, должны услышать, понять и спасти каждого ребенка, - отметил министр образования области Александр Воронков.

Участники совещания отметили необходимость сбора информации о школьниках – чтобы как можно раньше определять ребят из группы риска. С этой целью методическим объединением психологов будут разработаны и рекомендованы специальные диагностические материалы.

ИСТОЧНИК KP.RU