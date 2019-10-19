Самый преданный болельщик пензенского «Дизеля» получит годовой абонемент

СЕГОДНЯ 15:13 2019-10-19T15:13:27+03:00

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Его условия крайне просты: все, что нужно - это одеться в цвета команды, создать необычный плакат и попасть в объектив нашего клубного фотографа во время любого из матчей ближайшей домашней серии.

Самого яркого болельщика определят путем голосования в официальном сообществе Клуба в ВКонтакте.

По итогам конкурса будет выбрано три победителя - по одному счастливчику с каждой игры домашней серии. Абонементы будут вручены 20 октября, 22 октября (в ходе матчей), и 24 октября (с победителем свяжутся и скажут, когда и где забрать приз).

ИСТОЧНИК KP.RU