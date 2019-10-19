2019-10-19T15:10:51+03:00
Происшествия

В Пензенской области убийца пришел в гости к будущей жертве

С ножом в руках стал просить деньги в долг
Виктор ВИКТОРОВ
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На месте преступления. Фото пресс-службы СУ СК РФ по Пензенской области.На месте преступления. Фото пресс-службы СУ СК РФ по Пензенской области.
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По информации пресс-службы Следственного управления СК РФ по Пензенской области, 1 октября 2019 года 34-летний мужчина, вместе со своей сожительницей, находился в гостях у знакомой - в квартире по улице Тухачевского, в городе Кузнецке. В процессе распития спиртного он попросил у хозяйки квартиры в долг денежные средства, чтобы погасить часть своих кредитов. Потерпевшая ему отказала. На этой почве между ними произошел конфликт, в ходе которого мужчина схватил на кухне нож и нанес им женщине не менее трех ударов.

В этот момент с балкона в комнату вошла сожительница и, увидев тело подруги с ножевыми ранениями, начала кричать. Тем же ножом мужчина ранил сожительницу. Затем попытался оказать ей помощь. Впоследствии женщина была госпитализирована. В настоящее время угрозы ее жизни нет.

Судебно-медицинской экспертизой установлено, что потерпевшая, 1969 года рождения, скончалась на месте происшествия от полученных колото-резаных ранений.

Мужчина задержан, ему предъявлено обвинение в совершении убийства и покушения на убийство двух лиц. В ходе предварительного следствия житель Кузнецка, по решению суда, заключен под стражу. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за совершение убийства.

По факту совершения убийства (ч.1 ст. 105 УК РФ) и покушения на убийство двух лиц (ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ), Кузнецким межрайонным следственным отделом СУ СК России по Пензенской области возбуждено уголовное дело. В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенных преступлений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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