2019-10-19T13:15:37+03:00
Звезды

Лермонтовский вечер в Пензе

Торжества, в честь 205-ой годовщины со дня рождения поэта и 80-летия музея-заповедника «Тарханы», прошли 18 октября в Большом зале филармонии
Виктор ВИКТОРОВ
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Лермонтовский вечер в филармонии. Фото пресс-службы Министерства культуры и туризма области.Лермонтовский вечер в филармонии. Фото пресс-службы Министерства культуры и туризма области.
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С важным для культурной жизни региона и страны событием собравшихся поздравили губернатор Пензенской области Иван Белозерцев, заместитель Председателя Законодательного Собрания региона Владимир Полукаров, Министр культуры и туризма области Татьяна Курдова, а также коллеги из Пензы и других регионов, отмечает пресс-служба Министерства культуры и туризма области.

В этот вечер на одной сцене выступили профессиональные артисты «Пензаконцерта», актёры Пензенского областного драматического театра им. А. В. Луначарского, учащиеся детской музыкальной школы № 4 города Пензы и сотрудники самого музея. В исполнении артистов звучали стихи Лермонтова и песни на его стихи, а также музыка, на написание которой композиторов некогда вдохновило творчество великого русского поэта.

Особым сюрпризом для зрителей стали танцевальные номера в исполнении сотрудников музея-заповедника «Тарханы», поставленные известным пензенским хореографом Натальей Кинге.

Специальным гостем торжественного вечера стал известный российский певец и композитор Марк Тишман. В фойе филармонии работали выставки, посвящённые Лермонтову и «Тарханам».

ИСТОЧНИК KP.RU

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