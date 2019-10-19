Лермонтовский вечер в Пензе
С важным для культурной жизни региона и страны событием собравшихся поздравили губернатор Пензенской области Иван Белозерцев, заместитель Председателя Законодательного Собрания региона Владимир Полукаров, Министр культуры и туризма области Татьяна Курдова, а также коллеги из Пензы и других регионов, отмечает пресс-служба Министерства культуры и туризма области.
В этот вечер на одной сцене выступили профессиональные артисты «Пензаконцерта», актёры Пензенского областного драматического театра им. А. В. Луначарского, учащиеся детской музыкальной школы № 4 города Пензы и сотрудники самого музея. В исполнении артистов звучали стихи Лермонтова и песни на его стихи, а также музыка, на написание которой композиторов некогда вдохновило творчество великого русского поэта.
Особым сюрпризом для зрителей стали танцевальные номера в исполнении сотрудников музея-заповедника «Тарханы», поставленные известным пензенским хореографом Натальей Кинге.
Специальным гостем торжественного вечера стал известный российский певец и композитор Марк Тишман. В фойе филармонии работали выставки, посвящённые Лермонтову и «Тарханам».
ИСТОЧНИК KP.RU