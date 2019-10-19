Конференция рентгенологов, радиологов в Пензе
Более 100 специалистов по функциональной и ультразвуковой диагностике, рентгенологов, радиологов съехались в Пензу. Почетный гость конференции - член-корреспондент РАН, д.м.н., профессор, Заслуженный деятель науки РФ, генеральный директор ООО «Центральный научно-исследовательский институт лучевой диагностики» Александр Юрьевич Васильев, отмечает пресс-служба Министерства здравоохранения области.
Использование современных технологий в лучевой диагностике расширили возможности их применения для раннего выявления заболеваний на доклиническом этапе. Инновационные внедрения существенно повысили скорость и объем получения диагностической информации, что привело не только к увеличению пропускной способности диагностического оборудования, но и повышению оперативности диагностических исследований при неотложных состояниях.
Важную роль стали играть комбинированные системы. Наиболее современным примером является ПЭТ/КТ. Внедрение этой сложнейшей технологии ожидается и в нашем регионе в рамках реализации регионального проекта по борьбе с онкологическими заболеваниями национального проекта «Здравоохранение».
Двухдневная рабочая программа конференции включает обсуждение вопросов, связанных с современными тенденциями лучевой диагностики различных патологических изменений, ознакомление с результатами последних научных достижений.
Во второй день для группы специалистов, во главе с профессором Васильевым, запланировано посещение ряда крупнейших отделений лучевой диагностики ведущих медицинских организаций области с целью оценки состояния и проведения контроля качества рентгенологической службы.
ИСТОЧНИК KP.RU