Конференция рентгенологов, радиологов в Пензе

СЕГОДНЯ 10:27 2019-10-19T10:35:37+03:00

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Более 100 специалистов по функциональной и ультразвуковой диагностике, рентгенологов, радиологов съехались в Пензу. Почетный гость конференции - член-корреспондент РАН, д.м.н., профессор, Заслуженный деятель науки РФ, генеральный директор ООО «Центральный научно-исследовательский институт лучевой диагностики» Александр Юрьевич Васильев, отмечает пресс-служба Министерства здравоохранения области.

Использование современных технологий в лучевой диагностике расширили возможности их применения для раннего выявления заболеваний на доклиническом этапе. Инновационные внедрения существенно повысили скорость и объем получения диагностической информации, что привело не только к увеличению пропускной способности диагностического оборудования, но и повышению оперативности диагностических исследований при неотложных состояниях.

Важную роль стали играть комбинированные системы. Наиболее современным примером является ПЭТ/КТ. Внедрение этой сложнейшей технологии ожидается и в нашем регионе в рамках реализации регионального проекта по борьбе с онкологическими заболеваниями национального проекта «Здравоохранение».

Двухдневная рабочая программа конференции включает обсуждение вопросов, связанных с современными тенденциями лучевой диагностики различных патологических изменений, ознакомление с результатами последних научных достижений.

Во второй день для группы специалистов, во главе с профессором Васильевым, запланировано посещение ряда крупнейших отделений лучевой диагностики ведущих медицинских организаций области с целью оценки состояния и проведения контроля качества рентгенологической службы.

ИСТОЧНИК KP.RU