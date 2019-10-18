Саранская «яжемать» пнула чужое авто [ВИДЕО]

СЕГОДНЯ 20:10 2019-10-18T20:10:10+03:00

От не совсем хорошего поступка девушку даже не удержало присутствие ее собственного ребенка

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В одном из дворов Саранска в объектив камеры попала горожанка, которой чем-то не угодило припаркованное авто. На видео можно заметить, как девушка, идущая с ребенком по двору, неожиданно пинает стоящую рядом машину. Какую угрозу в транспортном средстве увидела горожанка, история умалчивает, но благодаря записи хозяин пострадавшего авто теперь сможет привлечь ее к ответственности.

За предоставленное видео благодарим компанию «Безопасный дом!

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.penza.kp.ru/video/embed/737727" frameborder="0"></iframe> Безопасный дом Саранск.

ИСТОЧНИК KP.RU