Саранская «яжемать» пнула чужое авто [ВИДЕО]
От не совсем хорошего поступка девушку даже не удержало присутствие ее собственного ребенка
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В одном из дворов Саранска в объектив камеры попала горожанка, которой чем-то не угодило припаркованное авто. На видео можно заметить, как девушка, идущая с ребенком по двору, неожиданно пинает стоящую рядом машину. Какую угрозу в транспортном средстве увидела горожанка, история умалчивает, но благодаря записи хозяин пострадавшего авто теперь сможет привлечь ее к ответственности.
За предоставленное видео благодарим компанию «Безопасный дом!
Безопасный дом Саранск.
ИСТОЧНИК KP.RU