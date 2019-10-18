2019-10-18T20:10:10+03:00
Происшествия

Саранская «яжемать» пнула чужое авто [ВИДЕО]

От не совсем хорошего поступка девушку даже не удержало присутствие ее собственного ребенка
Анна ЧЕРНАЯ
Поделиться:
Изменить размер текста:

В одном из дворов Саранска в объектив камеры попала горожанка, которой чем-то не угодило припаркованное авто. На видео можно заметить, как девушка, идущая с ребенком по двору, неожиданно пинает стоящую рядом машину. Какую угрозу в транспортном средстве увидела горожанка, история умалчивает, но благодаря записи хозяин пострадавшего авто теперь сможет привлечь ее к ответственности.

За предоставленное видео благодарим компанию «Безопасный дом!

Безопасный дом Саранск.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Иван Белозерцев обсудил развитие спорта с Денисом Аблязиным
На трассе М-5 в черте Пензы открыли движение по новой эстакаде
Жителя Саранска осудили за убийство знакомого
Пензенский сквер «Три гвоздики» приведут в порядок ко Дню Победы
Жителям Пензенской области напомнили о важности вакцинации через квитанции
Владимир Волков: «Любите театр!»
Следствие ведут пензенские кадеты-криминалисты
В Пензе чествовали работников дорожного хозяйства
Новые мосты и жилые кварталы республики
Пензенская область - лучшая в реализации нацпроекта
В пензенском перинатальном центре состоялась экскурсия для будущих мам
В Пензе состоялся чемпионат по киберспорту
В Пензенской области недобросовестную мать лишили родительских прав
Пензенские школьники побывали на заводе «ПТПА»
Никита Михалков пригласил пензенцев на «Метаморфозы»
Жители Пензенской области узнали свой ВИЧ-статус
Юрия Алпатова наградили медалью «За созидание во благо Пензы»