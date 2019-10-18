Иван Белозерцев обсудил развитие спорта с Денисом Аблязиным

СЕГОДНЯ 17:34 2019-10-18T17:34:34+03:00

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9 октября в рамках чемпионата мира мужская сборная России одержала победу. На втором месте оказался Китай, на третьем - Япония. Выступавший в составе команды пензенец Денис Аблязин рассказал губернатору Ивану Белозерцеву о том, как готовился к этим важным состязаниям:

- Тренировки на Круглом озере длились пять недель. Готовились без отдыха, меняли график тренировок под чемпионат. Я специально готовил программу вольных упражнений, хотя не делал их давно.

- Вся Пензенская область радовалась за вас. Тот день, когда вы выступали, был хмурым и пасмурным, а победа российской команды вместе с пензенцем Денисом Аблязиным подняла всем настроение, - отметил Иван Александрович.

Как сообщил присутствовавший на встрече директор школы спортивной и художественной гимнастики Пензенской области Валерий Старкин, в настоящее время идет подготовка к приему очередного первенства России по спортивной гимнастике среди юниоров. Среди пензенских гимнастов есть спортсмены с хорошими перспективами.

- Тренируйте молодых. Понятно, что самородки рождаются не часто. Но их нельзя упускать. Ими надо заниматься, - отметил Иван Белозерцев.

ИСТОЧНИК KP.RU