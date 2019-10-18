2019-10-18T17:34:34+03:00
Общество

Иван Белозерцев обсудил развитие спорта с Денисом Аблязиным

Встреча губернатора Пензенской области и гимнаста состоялась сегодня
Анна ЧЕРНАЯ
Поделиться:
ФОТО: Пресс-служба Правительства Пензенской областиФОТО: Пресс-служба Правительства Пензенской области
Изменить размер текста:

9 октября в рамках чемпионата мира мужская сборная России одержала победу. На втором месте оказался Китай, на третьем - Япония. Выступавший в составе команды пензенец Денис Аблязин рассказал губернатору Ивану Белозерцеву о том, как готовился к этим важным состязаниям:

- Тренировки на Круглом озере длились пять недель. Готовились без отдыха, меняли график тренировок под чемпионат. Я специально готовил программу вольных упражнений, хотя не делал их давно.

- Вся Пензенская область радовалась за вас. Тот день, когда вы выступали, был хмурым и пасмурным, а победа российской команды вместе с пензенцем Денисом Аблязиным подняла всем настроение, - отметил Иван Александрович.

Как сообщил присутствовавший на встрече директор школы спортивной и художественной гимнастики Пензенской области Валерий Старкин, в настоящее время идет подготовка к приему очередного первенства России по спортивной гимнастике среди юниоров. Среди пензенских гимнастов есть спортсмены с хорошими перспективами.

- Тренируйте молодых. Понятно, что самородки рождаются не часто. Но их нельзя упускать. Ими надо заниматься, - отметил Иван Белозерцев.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Саранская «яжемать» пнула чужое авто [ВИДЕО]
На трассе М-5 в черте Пензы открыли движение по новой эстакаде
Жителя Саранска осудили за убийство знакомого
Пензенский сквер «Три гвоздики» приведут в порядок ко Дню Победы
Жителям Пензенской области напомнили о важности вакцинации через квитанции
Владимир Волков: «Любите театр!»
Следствие ведут пензенские кадеты-криминалисты
В Пензе чествовали работников дорожного хозяйства
Новые мосты и жилые кварталы республики
Пензенская область - лучшая в реализации нацпроекта
В пензенском перинатальном центре состоялась экскурсия для будущих мам
В Пензе состоялся чемпионат по киберспорту
В Пензенской области недобросовестную мать лишили родительских прав
Пензенские школьники побывали на заводе «ПТПА»
Никита Михалков пригласил пензенцев на «Метаморфозы»
Жители Пензенской области узнали свой ВИЧ-статус
Юрия Алпатова наградили медалью «За созидание во благо Пензы»