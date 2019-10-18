На трассе М-5 в черте Пензы открыли движение по новой эстакаде

СЕГОДНЯ 15:25 2019-10-18T15:25:24+03:00

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Подведомственное Росавтодору ФКУ «Поволжуправтодор» сообщает, что на 633-м километре федеральной дороги М-5 «Урал» в Пензе открыто движение транспорта по новой эстакаде. Водители, следующие по улице Островной, могут беспрепятственно выезжать на трассу в обоих направлениях без пересечений с транспортными средствами, двигающимися по федеральной трассе.

В настоящее время на объекте в рамках проекта продолжаются укрепительные работы, устройство искусственного электроосвещения и шумозащитных экранов, установка дорожных знаков, нанесение разметки. Они завершатся в ноябре.

ИСТОЧНИК KP.RU