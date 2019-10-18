2019-10-18T15:20:14+03:00
Происшествия

Жителя Саранска осудили за убийство знакомого

Приговор суда пока не вступил в законную силу
Анна ЧЕРНАЯ
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37-летний житель Саранска предстал перед судом за причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего. В ходе расследования удалось выяснить, что 1 февраля осужденный избил 56-летнего мужчину в квартире дома на улице Попова. Пострадавшего вывели в подъезд и вызвали «скорую», но он скончался еще до приезда медиков от повреждений внутренних органов.

К избиению также был причастен и хозяин жилища, но он скончался до завершения расследования, и уголовное дело в его отношении было закрыто.

Присяжные признали мужчину виновным и незаслуживающим снисхождения. Приговором суда ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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