Жителя Саранска осудили за убийство знакомого
37-летний житель Саранска предстал перед судом за причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего. В ходе расследования удалось выяснить, что 1 февраля осужденный избил 56-летнего мужчину в квартире дома на улице Попова. Пострадавшего вывели в подъезд и вызвали «скорую», но он скончался еще до приезда медиков от повреждений внутренних органов.
К избиению также был причастен и хозяин жилища, но он скончался до завершения расследования, и уголовное дело в его отношении было закрыто.
Присяжные признали мужчину виновным и незаслуживающим снисхождения. Приговором суда ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.
ИСТОЧНИК KP.RU