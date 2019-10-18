Пензенский сквер «Три гвоздики» приведут в порядок ко Дню Победы
Благоустройство объекта обсудили сегодня во время выездного совещания
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И.о. главы администрации города Сергей Волков сегодня провел выездное совещание в зеленой зоне на улице Карпинского.
- К 75-летию Победы необходимо привести в порядок сквер «Три гвоздики», - сказал он. - Эта зона пользуется популярностью у жителей микрорайона. Здесь нужно сделать хорошие пешеходные дорожки, оформить клумбы, отреставрировать сами «гвоздики».
По итогам обсуждения Сергей Волков распорядился составить смету с учетом всех видов работ.
ИСТОЧНИК KP.RU