Пензенский сквер «Три гвоздики» приведут в порядок ко Дню Победы

СЕГОДНЯ 15:10 2019-10-18T15:10:18+03:00

Благоустройство объекта обсудили сегодня во время выездного совещания

Изменить размер текста: A A

И.о. главы администрации города Сергей Волков сегодня провел выездное совещание в зеленой зоне на улице Карпинского.

- К 75-летию Победы необходимо привести в порядок сквер «Три гвоздики», - сказал он. - Эта зона пользуется популярностью у жителей микрорайона. Здесь нужно сделать хорошие пешеходные дорожки, оформить клумбы, отреставрировать сами «гвоздики».

По итогам обсуждения Сергей Волков распорядился составить смету с учетом всех видов работ.

ИСТОЧНИК KP.RU