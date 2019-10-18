2019-10-18T13:45:04+03:00
Здоровье

Жителям Пензенской области напомнили о важности вакцинации через квитанции

Прививки сделали уже 313 654 жителя региона
Анна ЧЕРНАЯ
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В Пензенской области полным ходом идет вакцинация против гриппа и ОРВИ. На этой неделе в регион поставлена вторая партия взрослой вакцины в количестве 70 тысяч доз. Более 300 тысяч жителей Пензенской области уже успели сделать прививки от гриппа. Среди них - 53 555 детей.

О важности вакцинации пензенцам напомнили через квитанции, выпущенные тиражом в 20 тысяч экземпляров.

- Прививка от гриппа позволяет создать надежный щит, который поможет противостоять вирусу в период высокого подъема заболеваемости, - говорит начальник отдела охраны здоровья и санитарно-эпидемиологического благополучия человека Министерства здравоохранения Пензенской области Галина Рожкова. - Хотя у привитого остается риск контакта с больным гриппом. Однако человек, привитый от гриппа своевременно, после такого контакта или вообще не заболеет, или будет переносить заболевание значительно легче, чем те, кто не получили вакцину.

Чтобы привиться от гриппа, достаточно прийти в поликлинику по месту жительства, пройти осмотр у терапевта и при отсутствии противопоказаний сделать прививку. Вся процедура займет не более 20 минут.

ИСТОЧНИК KP.RU

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