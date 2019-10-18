Владимир Волков: «Любите театр!»

СЕГОДНЯ 11:54 2019-10-18T11:54:45+03:00

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Вчера в Мордовском государственном национальном театре в рамках фестиваля ПФО «Театральное Приволжье» показали постановку «Тимур и его команда». Спектакль поставила детская театральная студия «Отражение» из Краснослободска - финалист фестиваля. Зрителей, пришедших на спектакль, поприветствовал глава республики Владимир Волков.

Талантливая молодежь Мордовии активно поддержала «Театральное Приволжье». В региональном этапе приняли участие студенты университета и пединститута, а также 12 школьных театральных коллективов из Саранска, Краснослободского и Ичалковского районов. Экспертной комиссией на республиканском уровне были определены победители в двух номинациях. Среди студенческих и молодежных театров лучшим стал учебный театр «Инкогнито» Мордовского университета с постановкой по пьесе Мольера «Лекарь по неволе», а среди детских театральных коллективов – театральная студия «Отражение» со спектаклем «Тимур и его команда» по произведению Аркадия Гайдара.

- Детская театральная студия «Отражение» появилась три года назад под руководством педагога Ольги Александровны Богдашкиной. Сейчас в их репертуаре два полноценных спектакля, которые уже завоевали немало наград на различных конкурсах. Дети участвуют во всех районных мероприятиях, организуют школьные праздники, выступают в детских садах, готовят концерты для пожилых людей. Реквизит и костюмы изготавливают самостоятельно, - отметил Владимир Волков. - Спектакль «Тимур и его команда» лидирует по количеству просмотров на «YouTube». Итоговое голосование за победителей «Театрального Приволжья» состоится в ноябре. Хочу пожелать каждому из вас, дорогие ребята, больших творческих успехов в жизни! А всем зрителям я желаю отличного настроения и удовольствия от просмотра сегодняшнего спектакля. Ходите в театр! Любите театр!

ИСТОЧНИК KP.RU