Следствие ведут пензенские кадеты-криминалисты

СЕГОДНЯ 11:38 2019-10-18T11:38:04+03:00

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Самому запустить настоящий квадрокоптер и, фотографируя с высоты, по сути, провести разведку на местности. А потом, как заправский криминалист, помочь расследованию воображаемого преступления, сняв отпечатки пальцев с предметов. Игры давно закончились. И кадеты из 6 класса муниципальной общеобразовательной школы № 8 города Каменки с азартом примеряли на себя будущую профессию криминалиста.

Охотно помогали им в этом старший следователь-криминалист следственного управления Рыбальченко И.В., руководитель отдела кадров следственного управления Заводовская Е.Н., которые накануне 65-летия образования службы криминалистики рассказали кадетам о возможностях применения криминалистической техники, которая практически ежедневно используется при раскрытии и расследовании преступлений, отмечает пресс-служба Следственного комитета РФ по Пензенской области.

Рыбальченко И.В. продемонстрировал в работе источник ультрафиолетового света. Ребята на практике смогли увидеть работу криминалиста по изъятию следов рук, попробовали самостоятельно обнаружить следы рук своих одноклассников, используя различные виды дактилоскопических порошков.

Запустив во дворе школы квадрокоптер, Рыбальченко И.В. рассказал ребятам, что данный прибор используется криминалистами при проведении поисковых мероприятий, а также фотографировании с высоты больших по площади участков местности с целью фиксации значимой для следствия информации.

Следственным управлением будет продолжена работа с кадетским классом, направленная на ознакомление ребят с работой следователя и криминалиста, воспитание патриотизма, развитие нравственности и культуры, ответственности за свои поступки.

ИСТОЧНИК KP.RU