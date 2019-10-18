В Пензе чествовали работников дорожного хозяйства

СЕГОДНЯ 10:15 2019-10-18T10:44:17+03:00

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В мероприятии приняли участие губернатор Иван Белозерцев, исполняющий обязанности главы администрации города Сергей Волков, глава города Владимир Мутовкин, заместитель главы администрации города Юрий Ильин, представители дорожных организаций региона.

Иван Белозерцев поздравил собравшихся с профессиональным праздником.

- Пензенская область третий год подряд показывает хорошие результаты в сфере дорожного строительства и в этом году снова вошла в число регионов-лидеров по реализации нацпроекта «Безопасные и качественные дороги», - отметил глава региона и и поблагодарил работников службы за плодотворную работу.

На Галерею Почета попали 10 лучших организаций сферы дорожного хозяйства и 20 сотрудников.

ИСТОЧНИК KP.RU