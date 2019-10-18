Новые мосты и жилые кварталы Республики

СЕГОДНЯ 09:21 2019-10-18T09:21:59+03:00

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В частности, Глава Мордовии осмотрел ход работ на мостах Северо-Восточного шоссе. Как известно, республике удалось заручиться поддержкой федерального центра в этом вопросе. Главным аргументом включения трех аварийных мостовых сооружений в отдельную программу в рамках нацпроекта стало то, что с закрытием мостов на ремонт горожане оказались в очень сложной ситуации с транспортной доступностью двух районов с большим количеством жителей. «Этот вопрос для нас очень важный, острый, требующий скорейшего решения», - не раз отмечал Глава Мордовии.

Сегодня один путепровод уже практически готов, в активной стадии сооружение и двух других объектов. Наиболее сложным оказалось проведение работ на мосту, проходящем над железнодорожными путями, для этого были необходимы жесткие согласования строительного графика с РЖД. Не позднее весны будущего года все мостовые сооружения Северо-Восточного шоссе будут введены в строй.

Далее Владимир Волков и Петр Тултаев побывали на стройплощадке нового жилого микрорайона в районе мегамаркета «Леруа Мерлен», на строящемся в поселке Ялга детском саде на 160 мест. В этот же день Владимир Волков побывал на площадке МГПИ имени М.Е. Евсевьева, где строится новый плавательный бассейн. Здесь подрядчик, к сожалению, не учитывая последних погожих дней осени, упускает возможность выполнить все работы на открытом грунте до наступления непогоды.

В ходе объезда стройплощадок были даны конкретные поручения исполнителям, касающиеся качества и сроков выполнения работ, отмечает пресс-служба Главы Республики Мордовия.

ИСТОЧНИК KP.RU