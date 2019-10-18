Пензенская область - лучшая в реализации нацпроекта

СЕГОДНЯ 08:44 2019-10-18T08:50:18+03:00

Министр транспорта РФ Евгений Дитрих среди лидеров по выполнению нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" назвал наш регион

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В приоритетном проекте Пензенская область участвует с момента его старта в 2017 году. При этом удерживая лидерство все три года.

«Это результат системной работы, - прокомментировал губернатор Иван Белозерцев.- У нас сразу был создан проектный офис «Безопасные и качественные дороги» под руководством председателя правительства области Николая Симонова, в который, помимо ответственных лиц, вошли руководители УГИБДД, экспертизы, проектные организации, ОНФ. Еженедельно проводятся заседания».

К успешному выполнению показателей приоритетного национального проекта глава региона отнес заблаговременную подготовку перечня объектов ремонта и разработку проектно–сметной документации, отмечает пресс-служба Правительства области.

Осенью 2018 года был составлен и утвержден список объектов 2019 года, разработана ПСД, что позволило в начале года провести аукционы и заключить государственные контракты.

Контроль выполнения работ по проекту БКАД в области проводится в несколько этапов: самим подрядчиком, передвижной дорожной лабораторией, техническим надзором.

ИСТОЧНИК KP.RU