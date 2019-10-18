Пензенская область - лучшая в реализации нацпроекта
В приоритетном проекте Пензенская область участвует с момента его старта в 2017 году. При этом удерживая лидерство все три года.
«Это результат системной работы, - прокомментировал губернатор Иван Белозерцев.- У нас сразу был создан проектный офис «Безопасные и качественные дороги» под руководством председателя правительства области Николая Симонова, в который, помимо ответственных лиц, вошли руководители УГИБДД, экспертизы, проектные организации, ОНФ. Еженедельно проводятся заседания».
К успешному выполнению показателей приоритетного национального проекта глава региона отнес заблаговременную подготовку перечня объектов ремонта и разработку проектно–сметной документации, отмечает пресс-служба Правительства области.
Осенью 2018 года был составлен и утвержден список объектов 2019 года, разработана ПСД, что позволило в начале года провести аукционы и заключить государственные контракты.
Контроль выполнения работ по проекту БКАД в области проводится в несколько этапов: самим подрядчиком, передвижной дорожной лабораторией, техническим надзором.
ИСТОЧНИК KP.RU