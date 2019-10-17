В пензенском перинатальном центре состоялась экскурсия для будущих мам

СЕГОДНЯ 18:00 2019-10-17T18:00:19+03:00

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Сегодня в пензенском перинатальном центре прошла очередная экскурсия для будущих мам. Напоминаем вам, что идея таких встреч была озвучена на Всероссийской научно-практической педиатрической конференции «Осенние Филатовские чтения. Важные вопросы детского здоровья».

Врач Михаил Беляев рассказал гостьям, как и где будет происходить госпитализация, осмотр, подготовка к родам, пригласил их осмотреть оборудование в родовой палате. Таких палат в центре 10, каждая рассчитана на одного человека.

Экскурсии будут продолжаться по четвергам до середины декабря. Записаться на нее может каждая беременная женщина по телефону 54-87-57.

ИСТОЧНИК KP.RU