Никита Михалков пригласил пензенцев на «Метаморфозы»

СЕГОДНЯ 15:39 2019-10-17T15:39:07+03:00

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Пензенцы в четвертый раз увидят «Метаморфозы». Новая часть серии спектаклей, поставленных режиссером Никитой Михалковым, получила название «Ведьма». Впервые показ пройдет в рамках гастролей ГБУК г. Москвы «Государственный театр киноактера».В связи с приездом в наш город, Никита Михалков записал специальное видео, в котором обратился к жителям и пригласил их на постановку.

Спектакль-конструктор представляет литературно-сценический коллаж из произведений Ивана Бунина и Антона Чехова.

- В процессе репетиций в нашей творческой лаборатории возникают новые, иногда экспериментальные, формы воспроизведения классической прозы. Мы стараемся открывать для зрителя новые грани, а порой и новые смыслы в известных всем произведениях, - отмечает Никита Михалков.

Главной особенностью для зрителя станет форма воспроизведения спектакля, сочетающая в себе не только 3D-декорации, видеозарисовки и видеоинсталляции, но и рождающая атмосферу поистине «живого кино».

Начало спектакля - в 18.00.

ИСТОЧНИК KP.RU