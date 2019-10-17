Жители Пензенской области узнали свой ВИЧ-статус

СЕГОДНЯ 15:18 2019-10-17T15:22:17+03:00

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\Пензенская область стала тридцать пятым регионом, в котором прошла акция Минздрава России «Тест на ВИЧ: Экспедиция 2019».

15 и 16 октября в пяти городах нашей области можно было увидеть брендированные автомобили с красной лентой. Это мобильные пункты для экспресс-тестирования на ВИЧ, которые остановились в Кузнецке, Сердобске, Каменке, Заречном и Пензе, чтобы все желающие могли узнать свой ВИЧ-статус и задать вопросы специалистам.. Экспресс-тестирование сопровождалось консультацией, в ходе которой специалисты доступно рассказывали о путях передачи вируса, возможных рисках в поведении и необходимости регулярного тестирования на ВИЧ.

Всего в рамках Всероссийской акции «Тест на ВИЧ: Экспедиция 2019» 758 жителей региона узнали свой ВИЧ-статус (без учета г. Заречного).

ИСТОЧНИК KP.RU