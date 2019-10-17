2019-10-17T15:22:17+03:00
Здоровье

Жители Пензенской области узнали свой ВИЧ-статус

В акции приняли участие более 750 человек
Анна ЧЕРНАЯ
Поделиться:
Министерство здравоохранения Пензенской области.Министерство здравоохранения Пензенской области.
Изменить размер текста:

\Пензенская область стала тридцать пятым регионом, в котором прошла акция Минздрава России «Тест на ВИЧ: Экспедиция 2019».

15 и 16 октября в пяти городах нашей области можно было увидеть брендированные автомобили с красной лентой. Это мобильные пункты для экспресс-тестирования на ВИЧ, которые остановились в Кузнецке, Сердобске, Каменке, Заречном и Пензе, чтобы все желающие могли узнать свой ВИЧ-статус и задать вопросы специалистам.. Экспресс-тестирование сопровождалось консультацией, в ходе которой специалисты доступно рассказывали о путях передачи вируса, возможных рисках в поведении и необходимости регулярного тестирования на ВИЧ.

Всего в рамках Всероссийской акции «Тест на ВИЧ: Экспедиция 2019» 758 жителей региона узнали свой ВИЧ-статус (без учета г. Заречного).

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В пензенском перинатальном центре состоялась экскурсия для будущих мам
В Пензе состоялся чемпионат по киберспорту
В Пензенской области недобросовестную мать лишили родительских прав
Пензенские школьники побывали на заводе «ПТПА»
Никита Михалков пригласил пензенцев на «Метаморфозы»
Юрия Алпатова наградили медалью «За созидание во благо Пензы»
В Городищенском районе обокрали пенсионерку
Сдается коммерческая недвижимость в Спутнике
Житель Пензенской области обнаружил в лесу снаряды времен Великой Отечественной войны
Набережная Суры в Пензе: кафе, фонтаны на воде, плавучая сцена
Кардиологи Пензенской области ждут вас
В Пензе открылся форум «От школы материнства к успешной семье»
У жителя Мокшанского района украли пневматическую винтовку
Этап кубка России по стендовой стрельбе - в Пензенской области
В Саранске выезд на встречную полосу стоил жизни
В Саранске сотрудницу медицинского института осудили за взятки
Пензенских студентов приглашают принять участие в квесте «Разделяй с нами»
В Никольском районе вора нашли с помощью служебной собаки
Алексей Безруков из Пензы – в числе лучших на Кубке Москвы
В Пензе задержали подозреваемых в серии краж из автомобилей
В ЦМИТ «Модуль будущего» стартовал новый учебный год
Иван Белозерцев посетил участковую больницу Лопатинского района
Лучшие пензенские педагоги получат по 20 тысяч рублей
Саранские пожарные рассказали жителям об опасностях во время отопительного сезона
Житель Рузаевки избил до смерти знакомого
В Саранске закончился сезон медовых ярмарок